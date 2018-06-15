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Главная » Мир » В США арестован Пол Манафорт, - СМИ

В США арестован Пол Манафорт, - СМИ

В США арестован Пол Манафорт, - СМИ
Пол Манафорт / Фото: flickr.com/photos/disneyabc

На суде экс-политтехнолог Януковича заявлял о своей невиновности

15.06.18 72
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Суд федерального округа Колумбия (США) постановил в пятницу, 15 июня, взять под арест Пола Манафорта - бывшего главу избирательного штаба Дональда Трампа и бывшего политтехнолога Виктора Януковича. О решении судьи Эми Джексон сообщил телеканал CNN.

Причиной такого постановления стали обвинения со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что Манафорт якобы предпринимал попытки оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу до начала суда, передает ТАСС.

Спецпрокурор ходатайствовал об изменении для подсудимого нынешних условий освобождения из-под стражи до начала судебного процесса.

Во время заседания сам Манафорт заявлял о своей невиновности и просил не арестовывать его.

По словам судьи, решение арестовать Манафорта она приняла не без сомнений. Тем не менее решающим для нее было поведение подозреваемого после того, как он оказался под домашним арестом. "Вы злоупотребили доверием, которое было оказано вам 6 месяцев назад", - сказала судья.

Напомним, Манафорту предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, уклонения от налогов и мошенничества, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США правительства Украины времен беглого экс-президента Януковича.

Ранее сообщалось, что Манафорт не признал себя виновным по новому обвинительному заключению в расследовании вмешательства РФ в американские выборы и предстанет перед судом в сентябре.

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