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Главная » Мир » Российский МИД привел как пример русофобии несуществующую цитату Маргарет Тэтчер

Российский МИД привел как пример русофобии несуществующую цитату Маргарет Тэтчер

Российский МИД привел как пример русофобии несуществующую цитату Маргарет Тэтчер
Фото: Макспарк

Мария Захарова процитировала книгу вместо британского премьера

15.06.18 686
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Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова попыталась привести пример русофобии, но попала впросак.

Захарова вспомнила фразу, которую по ошибке приписывают бывшей главе правительства Великобритании Маргарет Тэтчер. В твиттере ведомства слова представительницы МИД опубликовали в пятницу, 15 июня, передает Сноб

"В ноябре 1991 года в своей речи в Хьюстоне экс-премьер-министр Великобритании М.Тэтчер заявила, что "по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 миллионов человек"", — заявила Захарова.

По словам журналиста Алексея Ковалева, цитаты, приписываемой Тэтчер, нет в исторических документах. Она взята из книги Андрея Паршева "Почему Россия не Америка".

Позже в комментарии радиостанции "Говорит Москва" Захарова заявила: "Я так и сказала на брифинге: будем рады, если нам скажут, что этого не было".

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что единственным товаром, которым торгует Украина, является русофобия. 

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