В Мюнхене неизвестный смертельно ранил ножом девушку

Два человека пострадали, еще один погиб в результате нападения неизвестного мужчины в Мюнхене (Германия), сообщает Bild.



Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 15 июня, во второй половине дня, в районе Нойхаузен.



Нападавший - 19-летний молодой человек, его имя не называется. Сообщается, что он ранил ножом трех человек. Одна из раненых - 25-летняя девушка по имени София С. - позднее скончалась. Другими пострадавшими являются мать и брат убитой.

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Сам нападавший тоже ранен. Ему удалось скрыться с места происшествия. Его ищет полиция.



В сообщении говорится, что полиция считает происшествие бытовым конфликтом, а не терактом.

Напомним, в Берлинском кафедральном соборе сотрудник полиции ранил в ноги из табельного оружия дебошира, вооруженного ножом.