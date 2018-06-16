Трамп на саммите G7 всех раздражал, но его молча терпели, - СМИ

Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 отметился целым рядом некорректных заявлений, а также демонстрировал страх оказаться одним против всех при обсуждении какой-либо проблемы.



Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали источники, присутствовавшие на беседах лидеров "большой семерки" в Канаде.

Так, например, Трамп несколько раз назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера "безжалостным убийцей", критикуя его за пошлины против американских технологических компаний. Сам Юнкер это прокомментировал так: "Я думаю, это был комплимент. Но я не уверен".



В какой-то момент Трамп поднял тему большого количества мигрантов на территории Евросоюза. Он громко обратился к премьер-министру Японии Синдзо Абэ: "Синдзо, у тебя нет такой проблемы, но если я пошлю тебе 25 миллионов мексиканцев, ты мгновенно останешься без работы".

Во время обсуждения ситуации вокруг ядерной программы Ирана и террористической обстановки в мире Трамп сказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону: "Ты и так это знаешь, Эмманюэль, ведь все террористы находятся в Париже".



"Трамп раздражал всех, это чувствовалось. Но все старались быть рациональными и спокойными", - подытожил собеседник издания.

Напомним, Дональд Трамп якобы заявил лидерам "Большой семерки", что Крым можно считать российским, потому что все живущие на полуострове говорят по-русски. Слова Трампа якобы прозвучали во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде 8 июня.

Ранее Климкин заявил, что "у Трампа своя логика, но он никогда не говорил, что Крым - российский".