Конгресс США предлагает увеличить помощь Украине в 2019 году

Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США предложил увеличить в бюджете 2019 года сумму помощи для Украины, предоставляемой через программы Госдепа и Пентагона.



Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США на странице в Facebook.



"Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США утвердил собственный проект "Закона об ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2019 год", где средства, которые предлагается выделить на помощь Украине в сфере безопасности, в том числе летальное оружие оборонительного характера, определены в объеме 250 млн долл", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данная сумма на 50 млн долл превышает ассигнования для соответствующих программ поддержки Украины, утвержденных в законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год.



В представленном проекте "Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год" смета помощи Украине определена в сумме 441 млн долл., что более чем 20 млн долл. превышает соответствующие ассигнования 2018 года.



Для вступления в силу вышеуказанные законопроекты должны быть одобрены полным составом Палаты представителей, поддержаны Сенатом и подписаны президентом США.



Напомним, ранее Палата представителей Конгресса поддержала выделение 350 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности в рамках законопроекта об оборонном бюджете США.