В Боливии пассажирский автобус врезался в скалу, в результате чего 17 человек погибли, еще 22 получили ранения. Об этом сообщает Erbol.
Отмечается, что ДТП произошло на шоссе в районе города Потоси. В момент аварии в транспортном средстве находились около 50 человек.
Фото: erbol.com.bo
Согласно предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости.
Некоторые люди находятся в тяжелом состоянии, поэтому количество жертв может возрасти.
Отметим, ранее в Уганде в ДТП с участием пассажирского автобуса погибли не менее 48 человек.