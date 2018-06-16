Команда Трампа игнорировала его желание встретиться с Путиным, - СМИ

Идея президента США провести новую встречу с его российским коллегой не вызвала энтузиазма у его советников

Несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп выражал намерение начать подготовку к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, помощники Трампа проигнорировали это пожелание.



Об этом сообщила в субботу, 16 июня, американская газета The Washington Post со ссылкой на неназванный источник в администрации Белого дома.

Отмечается, что Трамп поставил своим подчиненным задачу организовать встречу с Путиным еще в ноябре 2017 года, после того как побеседовал с ним на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге.



"После той встречи президент сказал, что хотел бы пригласить Путина в Белый дом. Мы это проигнорировали", - утверждает источник.



Идея Трампа провести новую встречу с Путиным не вызвала энтузиазма у его советников в Совете национальной безопасности США. В итоге они решили временно проигнорировать пожелание президента и заняться организацией встречи, лишь если Трамп вновь потребует этого.

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"Они решили: давайте подождем и посмотрим, будет ли он вновь поднимать этот вопрос", - рассказал чиновник.



Между тем, встреча президентов США и РФ может состояться в июле, когда Трамп прибудет в Европу на саммит НАТО. Это подтвердили изданию один из чиновников Белого дома и два дипломата, знакомых с планами Трампа. Место возможной встречи пока неизвестно.

Ранее Фокус сообщал, что Кремль ощущает дефицит инициативы и конкретики со стороны своих американских партнеров по вопросу организации встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Напомним, ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщила, что Белый дом проводит предварительные переговоры о проведении возможной встречи Трампа и Путина. Якобы организация длится уже несколько месяцев без особенного прогресса.