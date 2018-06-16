В Новосибирске люди требовали от правительства отменить решение о новом условии выхода на пенсию, остановить рост цен на бензин и уйти в отставку

Россияне, недовольные планами правительства поднять пенсионный возраст, начали выходить на акции протеста. Первый такой митинг состоялся в Новосибирске, подобные акции готовятся в Омске, Сыктывкаре, Саратове и других городах.



Митинг в Новосибирске собрал около 300 человек. Протест заявили Партия пенсионеров и "Пенсионеры за достойную жизнь". На акцию также пришли сторонники оппозиционера Алексея Навального, сообщает "Тайга.инфо".





Собравшиеся потребовали от правительства отменить повышение пенсионного возраста, остановить рост цен на бензин и уйти в отставку.

"Еще же ОСАГО подняли, сейчас еще какой-нибудь налог на Крым придумают", - говорил один участник другому. На акции был замечен плакат "Путин-Россия. 5:0".





В итоге, люди призвали сибиряков повторно выйти на новую акцию протеста 28 июня.

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Кроме того, в Рязани сегодня, 16 июня, прошли одиночные пикеты против пенсионной реформы, сообщает 7x7. Первым в пикет встал сторонник оппозиционера Алексея Навального Алексей Борисов. Он развернул на площади Победы, перед зданием Муниципального культурного центра плакат: "Работай - плати - подыхай! Требуем отмены повышения пенсионного возраста".





Митинги против новой пенсионной реформу готовятся и в других городах. 1 июля акция против повышения пенсионного возраста планируется в Омске, сообщает "Омск-Информ".



Сыктывкарцы тоже собираются выйти на митинг 1 июля, сообщает PG11.ru. Жители другого города Коми - Сосногорска - намерены протестовать 24 июня, сообщает "Комсомольская правда".





Стоит отметить, что во время Чемпионата мира по футболу, который продлится до 15 июля, действуют ужесточенные правила проведения акций. Все митинги, шествия, демонстрации и другие виды акций, в регионах, где проводятся матчи, должны будут проводиться только по согласованию с ФСБ РФ.