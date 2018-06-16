В центре Москвы такси врезалось в толпу людей. В результате аварии пострадало восемь человек, среди них - две гражданки Мексики, передает "Интерфакс" .



В то же время "ТАСС" со ссылкой на источник сообщает, что среди пострадавших есть один украинец.



"Два гражданина Мексики, один - Украины и две гражданки России госпитализированы в ДТП на улице Ильинка", - сказал собеседник агентства.

По данным "Интерфакса", семеро из пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина - в состоянии средней степени тяжести.



"Всех пострадавших в настоящее время госпитализируют в медицинские учреждения города для проведения диагностики и оказания медицинской помощи", - добавили в пресс-службе.

В полиции заявили, что водитель не справился с управлением. В ГУ МВД по Москве сообщили, что водитель задержан. Также опубликовано фото водителя-виновника ДТП, он - гражданин Кыргызстана.

Задержанный водитель, предположительно, был пьян.

Отметим, ранее в городе Мюнстер на юге Германии грузовик въехал в группу людей. Три человека погибли, по меньшей мере 50 пострадали.