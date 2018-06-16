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Главная » Мир » Манафорта посадили в VIP-камеру, - СМИ

Манафорта посадили в VIP-камеру, - СМИ

Манафорта посадили в VIP-камеру, - СМИ
Пол Манафорт/Фото: flickr.com/photos/disneyabc

Политтехнолог находится под стражей в тюрьме в городе Ворсоу, что примерно в 90 милях от Вашингтона

16.06.18 139
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Экс-руководителю предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта предоставили VIP-камеру в тюрьме Northern Neck Regional Jail.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на газету New York Post.

Сообщается, что местонахождение Манафорта определено как "VIP", что означает Very Important Prisoner – очень важный заключенный.

Манафорта посадили в тюрьму в пятницу, 15 июня. Сегодня он провел свою первую ночь в федеральной тюрьме. Политтехнолог находится под стражей в тюрьме в городе Ворсоу, штат Вирджиния, что примерно в 90 милях от Вашингтона.

Отметим, Манафорта взяли под стражу после жалобы команды специального прокурора Роберта Мюллера на то, что подозреваемый пытался влиять на свидетелей.

Напомним, Манафорту предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, уклонения от налогов и мошенничества, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США правительства Украины времен беглого экс-президента Януковича.

Ранее сообщалось, что Манафорт не признал себя виновным по новому обвинительному заключению в расследовании вмешательства РФ в американские выборы и предстанет перед судом в сентябре.

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