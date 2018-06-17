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Главная » Мир » Политики-спортсмены. Топ-5 самых влиятельных

Политики-спортсмены. Топ-5 самых влиятельных

Политики-спортсмены. Топ-5 самых влиятельных
Фото: Александр Худотеплый / vesti-ukr.com

Британское издание Independent составило рейтинг 10 самых влиятельных политиков в мире, которые раньше были спортсменами. Мэр Киева Виталий Кличко — на пятом месте

17.06.18 72
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1 место. Мензис Кэмпбелл

Экс-лидер британских демократов, рекордсмен Великобритании в беге на 100 метров оказался самым влиятельным среди тех, кто сменил спортивную арену на политическую. В 1964 году он участвовал в Олимпийских играх в Токио, а уже в 1975-м стал председателем Либеральной партии Шотландии. В 2003 году Кэмпбелл возглавил фракцию либеральных демократов в Палате общин. Через три года был избран председателем партии, а в 2017-м покинул этот пост. Является противником выхода Великобритании из ЕС.

2 место. Кейт Хой

Парламентский депутат, лейборист от Уоксхолла, чемпионка Северной Ирландии по прыжкам в высоту. При премьер-министре Тони Блэре занимала должность министра спорта. Является евроскептиком и часто выражает несогласие с официальной позицией партии. Выступает против запрета ношения оружия и за поддержку курения в публичных местах. Активно поддерживает Брексит.

3 место. Алек Дуглас-Хьюм

Премьер-министр Великобритании с 1963-го по 1964 год, профессиональный игрок в крикет среди спортсменов-политиков. Именно ему принадлежит фраза "Политические проблемы неразрешимы, а экономические — непостижимы". Дуглас-Хьюм стал последним премьер-министром, чью кандидатуру выбрал лично монарх (королева Елизавета II). Будучи министром иностранных дел Великобритании, выслал из страны 90 советских дипломатов за шпионаж.

4 место. Имран Хан

Лидер третьей по величине партии в национальном собрании Пакистана, капитан сборной страны по крикету. Ныне он оппозиционер и один из наиболее популярных политиков Пакистана. В качестве лидера оппозиционной партии "Техрик-е-Инсаф" Имран Хан намерен стать следующим премьер-министром страны. Выборы в парламент Пакистана состоятся 25 июля 2018 года.

5 место. Виталий Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, нынешний городской голова Киева Виталий Кличко занял пятое место в рейтинге влиятельных спортсменов-политиков. Мэром украинской столицы он стал в 2014 году. 10 июня 2018-го Кличко навсегда вписал своё имя в историю мирового профессионального бокса в Международном зале боксёрской славы, став в один ряд с легендами этого спорта: Мухаммедом Али, Майком Тайсоном, Джо Луисом, Рокки Марчиано.

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