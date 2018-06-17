Сегодня, 17 июня, в Казахстане пассажирский поезд Астана – Алматы сошел с рельсов.
Как минимум, один человек погиб.
Как сообщает местное МВД, сошел с рельсов пассажирский поезд №9 "Байтерек", следовавший по маршруту Астана – Алматы.
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"По предварительным данным, произошел сход вагонов пассажирского поезда в Шуском районе Жамбылской области. Поступает информация о пострадавших", – сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
На видео, опубликованное очевидцами в социальных сетях видно, как пассажиры помогают друг другу выбираться из перевернутых вагонов через окна. Из 20 вагонов поезда 6 сошли с рельсов, 3 перевернулись.
Осторожно, в этом видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, в Баварии столкнулись два поезда, есть погибшие.