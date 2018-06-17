Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли в качестве посла доброй воли Управления верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН побывала в Мосуле - втором после сирийской Ракки оплоте ИГИЛ на Ближнем Востоке.
"Это самое чудовищное разрушение, которое я видела за годы работы в УВКБ", - приводит ее слова сайт организации.
Актриса встретилась с жителями города, которые вернулись в свои дома после того, как в начале прошлого года правительственным войскам удалось отбить Мосул.
Это уже пятая для Джоли поездка в Ирак за 17 лет ее сотрудничества с УВКБ.
Напомним, ИГИЛ накопило 3 миллиарда евро.