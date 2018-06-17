В США на выставке произошла стрельба, есть пострадавшие

В воскресенье, 17 июня, в американском городе Трентон, Нью-Джерси произошла стрельба на художественной выставке Art All Night.

В результате инцидента погиб 1 человек, еще 20 человек получили ранения.

Об этом сообщает USA Today.

4 человека из числа раненых находятся в критическом состоянии. Среди них есть 13-летний ребенок.

В свою очередь работники правоохранительных органов отметили, что точное количество раненых пока неизвестно. Причины происшествия также неизвестны.

Есть несколько подозреваемых, которые могли устроить стрельбу на выставке. Полицейский, находившийся не при исполнении в момент происшествия, открыл огонь в ответ.

Сейчас выясняется, чей именно выстрел – полицейского или подозреваемых – привел к гибели человека.

Один из подозреваемых, 33-летний мужчина, был застрелен.

Напомним, ранее в Николаеве произошла перестрелка.

Прозвучало несколько выстрелов, затем свидетели происшествия увидели раненого мужчину, за которым гнались несколько человек.