Австрия обвиняет Германию в грандиозном многолетнем шпионаже

Президент Австрии Александер ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц требуют от Берлина объяснений по поводу многолетней шпионской деятельности со стороны Федеральной разведывательной службы Германии (BND).

Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Масштаб слежки был грандиозным", - заявил Курц на совместной с Ван дер Беллен пресс-конференции.

По словам президента Австрии, "шпионаж за дружественными странами является не только нетипичным и нежелательным, но и неприемлемым".

Курц отметил, что необходимо также убедиться, что слежка действительно прекращена.

Сегодня, 17 июня, австрийские издания обнародовали информацию о том, что BND занималась шпионажем на территории Австрии. Якобы слежка велась как за австрийскими учреждениями и фирмами, так и за международными организациями и посольствами, расположенными в Вене.

По данным DW, с 1999 по 2006 год в поле зрения немецкой спецслужбы находились почти две тысячи стационарных телефонных номеров, факсов, номеров мобильной связи, адресов электронной почты на территории Австрии.

Слежка якобы велась за подразделениями ООН, 75 посольствами, а также за рядом подозреваемых в терроризме лиц и торговцев оружием, сообщил журнал Profil.