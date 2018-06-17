В тюрьме у Манафорта отобрали пояс и галстук

69-летний бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт содержится не в районной тюрьме, где часто размещаются попавшие под арест федеральные чиновники, а в региональной тюрьме Northern Neck в Вирджинии.

Об этом сообщают газета The Washington Post и телеканал CNN.

Напомним, Манафорта арестовали по обвинению в давлении на свидетелей в рамках "российского дела". Сотрудники правоохранительных органов, по данным изданий, сразу после ареста конфисковали у политтехнолога его пояс, кошелек, а также забрали у него галстук.



После этого Манафорт был доставлен в Northern Neck. Там он был зарегистрирован в VIP-камере. Сейчас в этой камере находится только он, остальные 600 заключенных тюрьмы живут в обычных условиях.

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Ранее Фокус сообщал, что Манафорту предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, уклонения от налогов и мошенничества, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США правительства Украины времен беглого экс-президента Януковича.