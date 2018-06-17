В Индонезии питон заглотнул женщину, оставив только тапки и мачете

В Индонезии на острове Сулавеси гигантский питон проглотил женщину, когда она работала в поле.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местную полицию.

Около 100 жителей села и родственники женщины начали поиски пропавшей 54-летней Ва Тиба 14 июня, после того, как она не вернулась с плантации.

Неподалеку от места, где она исчезла, обнаружили гигантского раздутого питона. Рядом валялась обувь женщины и ее мачете.

"Они подозревали, что змея проглотила женщину, поэтому они ее убили ... Когда они вскрыли живот змеи, то обнаружили там тело жертвы", - сказал начальник местной полиции.

7-метровые питоны вроде этого встречаются в Индонезии и на Филиппинах. Но, несмотря на свои размеры, они обычно нападают на мелких животных, а не на людей. А попытки съесть человека случаются крайне редко.

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