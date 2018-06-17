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Главная » Мир » Двойной теракт в Нигерии: десятки погибших и раненых

Двойной теракт в Нигерии: десятки погибших и раненых

Двойной теракт в Нигерии: десятки погибших и раненых
Фото: medium.com

Правоохранители подозревают Боко Харам

17.06.18 37
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В Нигерии в городах Дамбоа и Борно произошли два взрыва. Пострадали люди, которые возвращались с праздника Ид аль-Фитр.

В результате терактов погиб 31 человек, еще несколько получили ранения, сообщает AFP.

Сначала бомбы подорвали смертники, затем толпы были обстреляны из гранатометов. Это увеличило количество жертв.

В нападении подозревают нигерийскую террористическую группировку Боко Харам.

Напомним, армия Нигерии освободила несколько десятков школьниц, ранее захваченных в одной из деревень в результате нападения радикальных исламистов из группировки "Боко Харам".

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