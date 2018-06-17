Двойной теракт в Нигерии: десятки погибших и раненых

В Нигерии в городах Дамбоа и Борно произошли два взрыва. Пострадали люди, которые возвращались с праздника Ид аль-Фитр.
В результате терактов погиб 31 человек, еще несколько получили ранения, сообщает AFP.
Сначала бомбы подорвали смертники, затем толпы были обстреляны из гранатометов. Это увеличило количество жертв.
В нападении подозревают нигерийскую террористическую группировку Боко Харам.
Напомним, армия Нигерии освободила несколько десятков школьниц, ранее захваченных в одной из деревень в результате нападения радикальных исламистов из группировки "Боко Харам".