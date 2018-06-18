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Главная » Мир » Иран уговаривает ОПЕК не наращивать добычу нефти

Иран уговаривает ОПЕК не наращивать добычу нефти

Иран уговаривает ОПЕК не наращивать добычу нефти
Иранская нефть / Фото: Коммерсант

Россия и Саудовская Аравия будут лоббировать смягчение квот

18.06.18 121
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Иран призвал страны-участницы соглашения ОПЕК+ не соглашаться на увеличение объема добычи нефти.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Рынок хорошо обеспечен, и ОПЕК должна придерживаться своего решения до конца года. Я уверен, что многие другие члены ОПЕК чувствуют и действуют таким же образом", – заявил представителя Иране в картеле Хуссейн Каземпур Ардебили.

"Если Королевство Саудовская Аравия и Россия хотят увеличить производство, это требует единодушия. Если эти двое хотят действовать в одиночку, это является нарушением соглашения о сотрудничестве", - добавил он. 

В то же время ОПЕК ощущает давление со стороны США. По данным издания, беспокоясь о влиянии цен на бензин на выборы, администрация Трампа активно лоббирует рост производства.

Напомним, исторический пакт, заключенный между 24 странами, смог сбалансировать нефтяные рынки и повысить цены на сырую нефть. Но два крупнейших производителя Саудовская Аравия и Россия хотят смягчить квоты уже в следующем месяце. Венесуэла и Иран противятся наращиванию добычи.

Ранее страны-члены ОПЕК на встрече в Вене договорились продлить действие соглашения по сокращению объемов добычи нефти на девять месяцев до марта 2018 года. 

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