Иран уговаривает ОПЕК не наращивать добычу нефти

Иран призвал страны-участницы соглашения ОПЕК+ не соглашаться на увеличение объема добычи нефти.

Об этом сообщает Bloomberg.



"Рынок хорошо обеспечен, и ОПЕК должна придерживаться своего решения до конца года. Я уверен, что многие другие члены ОПЕК чувствуют и действуют таким же образом", – заявил представителя Иране в картеле Хуссейн Каземпур Ардебили.

"Если Королевство Саудовская Аравия и Россия хотят увеличить производство, это требует единодушия. Если эти двое хотят действовать в одиночку, это является нарушением соглашения о сотрудничестве", - добавил он.

В то же время ОПЕК ощущает давление со стороны США. По данным издания, беспокоясь о влиянии цен на бензин на выборы, администрация Трампа активно лоббирует рост производства.

Напомним, исторический пакт, заключенный между 24 странами, смог сбалансировать нефтяные рынки и повысить цены на сырую нефть. Но два крупнейших производителя Саудовская Аравия и Россия хотят смягчить квоты уже в следующем месяце. Венесуэла и Иран противятся наращиванию добычи.

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Ранее страны-члены ОПЕК на встрече в Вене договорились продлить действие соглашения по сокращению объемов добычи нефти на девять месяцев до марта 2018 года.