Сильное землетрясение в префектуре Осака в Японии привело к гибели трех человек, передает NHK. Среди жертв - 9-летняя девочка, а также двое мужчин, в возрасте 80 и 85 лет, в городе Осака и в районе Хигасиёдогава.



Один из пожилых людей погиб при обрушении стены, второй с травмами был доставлен в больницу, где позже скончался. По данным СМИ, еще как минимум 234 человека пострадали.





Землетрясение магнитудой 6,1 произошло утром в понедельник, 18 июня. Сильные подземные толчки ощущались в префектурах Осака, Киото, Хиого, Миэ и Нара.





Остановилось движение на железной дороге, в том числе скоростные поезда "Синканксэн".



В зоне бедствия отменены занятия почти в 300 школах. В то же время, объекты ядерной энергетики не пострадали.





Издание Japan Times назвало землетрясение одним из самых мощных за последнее десятилетие.

Ранее сообщалось, что Гавайи пострадали от самого мощного за последние 43 года землетрясения.