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Главная » Мир » Польша требует внести изменения в документы ЕС для усложнения строительства "Северного потока-2"

Польша требует внести изменения в документы ЕС для усложнения строительства "Северного потока-2"

Польша требует внести изменения в документы ЕС для усложнения строительства "Северного потока-2"
Фото: Getty Images

В конце июня изменениями в газовой директиве должны заняться послы ЕС

18.06.18 33
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В Польше требуют ускорить работу над изменениями в газовой директиве Евросоюза, которые усложнят строительство газопровода "Северный поток-2".

Согласно новому документу, все газопроводы, которые пролегают по морским путям, будут подлежать євросоюзному законодательству.

Об этом рассказал вице-министр энергии Польши Михал Куртыка, передает "Польское радио".

По его словам, в конце июня изменениями в газовой директиве должны заняться послы ЕС.

"Это венец тяжелой, кропотливой и многомесячной работы польских дипломатов", - отметил вице-министр.

По его словам, Болгария, которая руководила работой ЕС в первом полугодии, тормозила темп работы над документом. В ноябре 2017 года Еврокомиссия предложила изменения в газовой директиве ЕС. Болгария ограничилась встречами экспертов и не перенесла голосование на уровень послов и министров.

Начиная с 1 июля президентство в ЕС перейдет Австрии. По словам Михала Куртыки, от австрийского президентства Польша ожидает объективизма, а не защиты собственных интересов: "Страна-президент должна вести себя нейтрально. Мы будем напоминать, что управление трудами ЕС должно быть транспарентным и вызывать доверие", - подчеркнул Куртыка.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.  

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от Газпрома, который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

15 мая в Германии начались подготовительный работы к строительству на морском участке газопровода "Северный поток ‑ 2" для последующей трубоукладки в заливе Грайфсвальд.

22 мая бывший сотрудник Пентагона и советник вице-президента Джозефа Байдена по вопросам национальной безопасности Майкл Карпентер заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" несет в себе военные и разведывательные риски в Балтийском море.

В США администрация президента намерена ввести санкции в отношении энергетических компаний Германии и других европейских стран, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что запуск "Северного потока-2" поставит Украину в уязвимое политическое положение.

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