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Генсек ООН приветствовал договор о новом названии Македонии

Генсек ООН приветствовал договор о новом названии Македонии
Фото с сайта Podrobnosti

Антониу Гутерриш призвал ратифицировать документ и осуществить его имплементацию

18.06.18 153
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Генсек ООН Антониу Гутерриш поприветствовал подписание соглашения о новом названии Македонии.

В своем Twitter он поблагодарил премьер-министров Греции и Македонии за их роль в заключении исторического соглашения.

Генсек ООН также призвал ратифицировать документ и осуществить его имплементацию.

Гутерриш подчеркнул, что организация и дальше будет поддерживать усилия двух стран.

Напомним, македонские и греческие министры иностранных дел Никола Димитров и Никос Кадзиас подписали соглашение об изменении названия Македонии на Республику Северная Македония. Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики.

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