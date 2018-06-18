Генсек ООН приветствовал договор о новом названии Македонии

Антониу Гутерриш призвал ратифицировать документ и осуществить его имплементацию

Генсек ООН Антониу Гутерриш поприветствовал подписание соглашения о новом названии Македонии.

В своем Twitter он поблагодарил премьер-министров Греции и Македонии за их роль в заключении исторического соглашения.

Генсек ООН также призвал ратифицировать документ и осуществить его имплементацию.

Гутерриш подчеркнул, что организация и дальше будет поддерживать усилия двух стран.

Напомним, македонские и греческие министры иностранных дел Никола Димитров и Никос Кадзиас подписали соглашение об изменении названия Македонии на Республику Северная Македония. Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики.