Девять стран имеют на вооружении около 14,5 тыс. ядерных боеголовок

За 2017 году запасы ядерного оружия в мире незначительно сократились при одновременной модернизации оставшегося ядерного арсенала. Об этом свидетельствуют результаты исследования Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).

По данным института, в начале 2018 года девять государств (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) имели на вооружении приблизительно 14 465 единиц ядерного оружия. За год его количество сократилось на 530 единиц.

Снижение запасов ядерного оружия в мире обусловлено постепенным сокращением своих арсеналов Россией и США, которые вместе владеют 92% ядерного оружия. Однако, несмотря на ограниченное сокращение своих ядерных сил, как в России, так и в США существуют долгосрочные программы по замене и модернизации своих ядерных боеголовок, ракетных и авиационных систем доставки, а также объектов по производству ядерного оружия.

Ядерные арсеналы других государств, обладающих ядерным оружием, значительно меньше, но все они либо разрабатывают, либо развертывают новые системы ядерного оружия, либо заявили о своем намерении сделать это.

Индия и Пакистан расширяют свои запасы ядерного оружия, а также разрабатывают новые системы доставки ракет наземного, морского и воздушного базирования. Китай продолжает модернизировать свои системы доставки ядерного оружия и постепенно увеличивает размеры своего ядерного арсенала. Также эксперты SIPRI отметили неожиданно быстрый прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и средств его доставки.

"Несмотря на явную международную заинтересованность в ядерном разоружении, отраженную в заключении в 2017 году Договора о запрещении ядерного оружия, программы модернизации, осуществляемые в государствах, обладающих ядерным оружием, указывают на то, что подлинный прогресс в области ядерного разоружения останется отдаленной целью", - отметил старший научный сотрудник SIPRI Шеннон Киле.

Источник: SIPRI

Напомним, по данным экс-главы Меджлиса крымскотатарского народа, народного депутата Мустафы Джемилева, на территории оккупированного Россией Крыма находятся шесть ядерных боеголовок.