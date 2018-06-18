Институт геологических и атмосферных исследований Мексики зафиксировал искусственное землетрясение в столице страны во время матча национальной сборной с командой Германии на Чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает Reuters.

Высокочувствительные датчики зафиксировали толчки в двух местах Мехико через семь секунд после того, как 35 минуте матча нападающий мексиканской команды Ирвинг Лосано забил гол в ворота сборной Германии. Вероятной причиной землетрясения в институте назвали прыжки болельщиков, праздновавших забитый мяч.

El #sismo detectado en la Ciudad de México se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la selección de #México en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32. pic.twitter.com/mACKesab3b — SIMMSA (@SIMMSAmex) 17 июня 2018 г.

Напомним, 17 июня во время матча в рамках группового этапа Чемпионата мира по футболу сборная Мексики обыграла действующих чемпионов мира – сборную Гремании. Гол Лосано стал единственным в поединке.