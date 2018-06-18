Дизельный скандал: задержан глава Audi

В Германии полицейские задержали руководителя подразделения Audi Volkswagen Руперта Штадлера в рамках расследования "дизельгейта" - дела о фальсификации данных о вредных выбросах двигателей.



В фирме Volkswagen, дочерней компанией которой является Audi, подтвердили это сообщения, отметив, что Штадлер был задержан в понедельник.



В настоящее время топ-менеджер находится в предварительном заключении: у следствия есть опасения, что фигурант дела, находясь на свободе, будет препятствовать расследованию, сообщает Deutsche Welle.

В свою очередь Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на источники в прокуратуре, отмечает, что в ближайшее время может быть принято решение об аресте Штадлера.



Штадлер возглавляет Audi с 2007 года.



В Германии ведутся сразу три уголовных разбирательства в связи с нарушениями Volkswagen, и Audi является фигурантом во всех трех.



Дизельному скандалу уже почти три года, а его последствия по-прежнему оказывают влияние на автопроизводителей в Германии и других странах. В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований Volkswagen вынудили признать, что во всем мире было продано 11 млн автомобилей, на которые было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы.