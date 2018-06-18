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Главная » Мир » Зять короля Испании будет сидеть в женской тюрьме

Зять короля Испании будет сидеть в женской тюрьме

Зять короля Испании будет сидеть в женской тюрьме
Иньяки Урдангарин / Фото: Efe

Иньяки Урдангарин имеет право за неделю два раза принимать посетителей и может совершать 10 звонков 

18.06.18 1598
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Муж сестры короля Испании Иньяки Урдангарин утром в понедельник добровольно прибыл в тюрьму, которую выбрал для отбывания почти шестилетнего наказания.

Об этом пишет El Pais.

Он выбрал женскую тюрьму Бривева, в которой есть отдельный мужской блок. Тюрьма находится в 100 километрах от Мадрида. Интересно, что ранее там отбывал наказание бывший глава Гражданской гвардии Луис Рольдан.

В мужском блоке тюрьмы, которая была возведена в 1989 году, есть пять камер, собственный внутренний двор, столовая и помещение для посетителей. В женской тюрьме содержится около 200 заключенных, мужской блок практически пуст.

Отметим, согласно испанскому законодательству, осужденный, который не находится под арестом, может сам выбрать место заключения. Ранее суд дал Иньяки Урдангарину пять дней для выбора места заключения. 

Зять короля имеет право принимать посетителей два раза в неделю, может осуществлять 10 звонков в неделю по пять минут, при этом оплачивая их. Ограничений в отправке писем нет.

Напомним, Иньяки Урдангарина суд признал виновным и приговорил к шести годам и трем месяцам тюремного заключения по делу о мошеннической схеме при уплате налогов. Кроме того, суд обязал принцессу Кристину выплатить штраф в размере 265 тысяч евро

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