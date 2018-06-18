ВОЗ официально признала игроманию заболеванием

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала самостоятельным диагнозом патологическое влечение к играм.

Организация внесла игроманию ("Gaming Disorder") в опубликованный в понедельник, 18 июня, каталог заболеваний, передает Deutsche Welle.

Новый диагноз включает зависимость от онлайн- и видеоигр.

Критериями для постановки диагноза называются потеря контроля над частотой и длительностью игры, все чаще отдаваемый игре приоритет перед другими занятиями, а также продолжение игры даже при наличии негативных последствий.

По мнению ВОЗ, диагноз игровой зависимости должен ставиться, если пациенты охвачены патологическим влечением на протяжении не менее чем 12 месяцев.

Параллельно с игроманией в каталог заболеваний ВОЗ по-прежнему включена зависимость от азартных игр.

Напомним, согласно данным ВОЗ, Украина занимает четвертое место в мире по уровню подростковой агрессии, уступая только России, Албании и Беларуси. 67% украинских школьников в возрасте от 11 до 17 лет хотя бы раз сталкивались с травлей.