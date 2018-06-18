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Меркель и ХСС заключили временное перемирие

Меркель и ХСС заключили временное перемирие
Фото: wikimedia.org

Ужесточение правил въезда беженцев отложили

18.06.18 41
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Канцлер Германии Ангела Меркель смогла договориться с оппонентами из ХСС об отсрочке ужесточения правил для въезда беженцев в страну. 

Этот вопрос будет рассмотрен после саммита Евросоюза, который состоится в конце месяца, сообщает Deutsche Welle.

Как сообщила Ангела Меркель во время пресс-конференции, она договорилась с главой МВД Германии Хорстом Зеехофером, возглавляющим также правящий в Баварии Христианско-социальный союз (ХСС), не вводить ограничения на въезд беженцев в Германию до саммита Евросоюза в конце июня. 

На саммите другие государства ЕС должны либо согласиться на новые правила, либо отвергнуть их.

В то же время, по словам Зеехофера, президиум ХСС единогласно поддержал введение запрета на въезд в Германию для лиц, которые зарегистрированы как беженцы в других странах ЕС. Так что МВД будет готово ужесточить контроль независимо от решения ЕС.

Напомним, 17 июня Зеехофер раскритиковал миграционную политику Меркель и заявил, что больше не может с ней работать. Этот конфликт угрожает союзу между ХДС и ХСС – многолетними партнерами по правящей в стране коалиции. В случае выхода из нее ХСС Германия столкнется с правительственным кризисом. 

Напомним, Италия считает, что Европе необходимо менять миграционную политику. Страна представит свое собственное видение новых правил предоставления убежища и иммиграции до конца года.

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