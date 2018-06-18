В Париже родившемуся в поезде младенцу подарили бесплатный проезд до 25 лет

И роженица, и ее сын "чувствуют себя хорошо"

Во французском Париже в понедельник, 18 июня, в одном из пассажирских поездов сети городских электричек RER родился мальчик.

Рождение ребенка привело к приостановке движения поездов между станциями "Шарль де Голль"/"Этуаль" и "Насьон", передает "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

Мать и новорожденного доставили в ближайшую больницу. Как сообщается, и роженица, и ее сын "чувствуют себя хорошо".

Руководство сети поездов поздравило молодую мать с рождением ребенка и объявило, что дарит мальчику бесплатное пользование поездами сети RER, пока ему не исполнится 25 лет.

Впоследствии движение поездов на линии восстановили.

Напомним, 12 июня полиция задержала в Черкасской области женщину, которая на выходе из роддома продала своего новорожденного ребенка за 140 тыс. грн.