В Индонезии затонул паром с 80 пассажирами

На озере Тоба на индонезийском острове Суматра в понедельник, 18 июня, затонул паром, на борту которого находились 80 человек.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Ассошиэйтед пресс.

В результате происшествия есть, по меньшей мере, один погибший.

На данный момент продолжается спасательная операция в районе крушения. По последним данным удалось спасти 18 человек, судьба остальных пока неизвестна.

Напомним, в январе спасатели нашли в Тихом океане семерых спасшихся с парома, пропавшего около коралловых островов Кирибати на северном востоке от Австралии. Люди провели в море неделю после кораблекрушения.