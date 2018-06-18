Госдеп США призвал Россию освободить 150 политических и религиозных заключенных

Особенно в Штатах обеспокоены здоровьем украинцев, которые объявили голодовку

В США Государственный департамент "глубоко обеспокоен ростом числа политических и религиозных заключенных в России" и призывает РФ срочно освободить этих людей.

Об этом говорится в заявлении Госдепа.

В заявлении отмечается, что российское правительство, по данным авторитетных правозащитных организаций, удерживает более 150 человек, идентифицированных как политические или религиозные заключенные.

"Мы особенно обеспокоены здоровьем четырех незаконно заключенных украинцев, которые сейчас голодают - Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Шумкова и Владимира Балуха", - говорится в заявлении Госдепа.

"Мы призываем Россию немедленно освободить всех тех, кого называют политическими или религиозными заключенными, и прекратить использование правовой системы для подавления инакомыслия и мирной религиозной практики", - говорится в заявлении.

В заявлении также упоминаются граждане других стран, преследуемых Россией за религиозные убеждения.

Напомним, Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова за четыре дня ее пребывания на территории России не смогла посетить ни одного украинского политзаключенного.

В понедельник, 18 июня, омбудсмен пыталась встретиться с Романом Сушенко в московском СИЗО, однако администрацию следственного изолятора не пустила Денисову к украинцу.