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Трамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических сил

Трамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических сил
Дональд Трамп / Фото: abcnews.com

Америка должна доминировать в космосе, считает президент

18.06.18 92
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение приступить к формированию военно-космических сил США как нового рода войск, передает "Интерфакс".

"Крайне важно, что я здесь для того, чтобы дать поручение министерству обороны немедленно начать процесс, необходимый для создания военно-космических сил в качестве шестого вида вооруженных сил. Это значимое заявление", - сказал президент США.

"Когда речь заходит о защите Америки, речь идет не просто о присутствии в космосе, а о доминировании Америки в космосе", - отметил Трамп.

Кроме этого, президент указал на необходимость сохранить лидерство США в космосе и не допустить превосходства там России и Китая.

"Мы не хотим, чтобы Китай, Россия и другие страны опережали нас", - сказал он, отметив, что "США всегда лидировали в сфере космических технологий".

Он также пообещал вновь отправить американскую экспедицию на Луну - впервые с 1972 года - и обеспечить долговременное присутствие США на спутнике Земли, что также окажет благотворный эффект на экономику.

Напомним, Китай намерен впервые в истории мировой космонавтики осуществить посадку на темной стороне Луны.

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