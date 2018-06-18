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Главная » Мир » Генсеку ООН передали список украинских политзаключенных
Освобождение заложников Кремля

Генсеку ООН передали список украинских политзаключенных

Генсеку ООН передали список украинских политзаключенных
Фото: galleryhip.com

Представительство Украины в ООН делает все возможное для освобождения украинцев

18.06.18 15
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Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко передал список украинских политических заключенных генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу.

Об этом Ельченко написал в Twitter.

"Имел трогательный телефонный разговор с Валентином Карпюком - братом политзаключенного Николая Карпюка, отбывающего незаконное наказание в РФ. Один из списка пленников Кремля, который мы только что передали генсекретарю ООН", - написал посол Украины в ООН.

Ельченко подчеркнул, что представительство Украины в ООН делает все возможное для освобождения политзаключенных и не намерено прекращать давление на Россию.

Напомним, Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова за четыре дня ее пребывания на территории России не смогла посетить ни одного украинского политзаключенного.

В понедельник, 18 июня, омбудсмен пыталась встретиться с Романом Сушенко в московском СИЗО, однако администрацию следственного изолятора не пустила Денисову к украинцу.

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