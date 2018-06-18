Ученые создали видео с уникальным малым небесным телом

Японская межпланетная станция-зонд "Hayabusa-2" смогла зафиксировать на серии из 52 фотографий вращение астероида Рюгю.
Об этом сообщает Телеграф.
Видео вращения позволило уточнить форму астероида.
Так, можно понять, что этот астероид - резко угловатой формы и покрыт многочисленными углублениями и кратерами.
Интересным является еще и то, что он вращается вокруг своей оси в противоположном по сравнению с Землей и другими планетами направлении.
Это роднит астероид Рюгю с Венерой и Ураном и делает потенциально уникальным малым небесным телом.
Напомним, на карликовой планете Церере обнаружилось в несколько раз больше органики, чем ученые предполагали ранее. Большая часть органики на планете сконцентрирована на относительно небольших участках в ее Северном полушарии.