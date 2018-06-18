Поток нелегальных мигрантов в Европу резко упал

Количество нелегальных пересечений границы Евросоюза с начала года снизилось на 46%.
Об этом сообщается в отчете на сайте Frontex, агентства ЕС по безопасности внешних границ.
В мае на основных миграционных маршрутах ЕС было установлено около 12 тысяч незаконных пересечений границы. Это на 56% меньше, чем в этом же месяце прошлого года.
"За первые пять месяцев 2018 года общее число нелегальных пересечений границы сократилось на 46% по сравнению с прошлым годом, примерно до 43 тыс. 200 человек, главным образом из-за более низкого миграционного давления на средиземноморский маршрут", - говорится в отчете.
Кроме того, число мигрантов, которые прибыли в Италию по средиземноморскому маршруту в мае, сократилось приблизительно до 4,1 тыс. Это на 82% меньше, чем в мае прошлого года.
Напомним, Италия считает, что Европе необходимо менять миграционную политику. Страна представит свое собственное видение новых правил предоставления убежища и иммиграции до конца года.