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Главная » Мир » Поток нелегальных мигрантов в Европу резко упал

Поток нелегальных мигрантов в Европу резко упал

Поток нелегальных мигрантов в Европу резко упал
Фото: emigranto.ru

Число нелегальных пересечений границы уменьшилось почти на 50%

18.06.18 95
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Количество нелегальных пересечений границы Евросоюза с начала года снизилось на 46%.

Об этом сообщается в отчете на сайте Frontex, агентства ЕС по безопасности внешних границ.

В мае на основных миграционных маршрутах ЕС было установлено около 12 тысяч незаконных пересечений границы. Это на 56% меньше, чем в этом же месяце прошлого года.

"За первые пять месяцев 2018 года общее число нелегальных пересечений границы сократилось на 46% по сравнению с прошлым годом, примерно до 43 тыс. 200 человек, главным образом из-за более низкого миграционного давления на средиземноморский маршрут", - говорится в отчете.

Кроме того, число мигрантов, которые прибыли в Италию по средиземноморскому маршруту в мае, сократилось приблизительно до 4,1 тыс. Это на 82% меньше, чем в мае прошлого года.

Напомним, Италия считает, что Европе необходимо менять миграционную политику. Страна представит свое собственное видение новых правил предоставления убежища и иммиграции до конца года.

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