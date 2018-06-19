Лидер КНДР прибыл с официальным визитом в Китай

Лидер КНДР Ким Чен Ын сегодня, 19 июня, прилетел в Пекин с официальным визитом.



По данным портала Flightradar24, приземлившийся в аэропорту Пекина самолет северокорейской государственной авиакомпании Air Koryo - тот же лайнер Ил-62, на котором Ким Чен Ын прилетал в Сингапур на прошлой неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом.



Кроме того, в Пекин во вторник прилетели Ан-148, где находятся члены делегации КНДР, а также грузовой Ил-76, использовавшийся для доставки в Сингапур личных автомобилей Ким Чен Ына, на которых он передвигался в день переговоров с Трампом.

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По данным телеканала NHK, после прибытия в столицу Китая Ким Чен Ын во главе делегации направился в правительственную резиденцию "Дяоюйтай" в центре города, передает ТАСС.



"Мы пристально следим за ситуацией вокруг Северной Кореи и собираем всю необходимую информацию", - сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Ким Чен Ын встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить саммит с Трампом, состоявшийся 12 июня, а также детали дальнейшего ведения переговоров. Визит продлится два дня - 19 и 20 июня.



Лидер КНДР с супругой совершил неофициальный визит в Китай 25-28 марта. Это была его первая зарубежная поездка после прихода к власти в 2011 году. Второй визит Ким Чен Ына и переговоры с Си Цзиньпином прошли 7-8 мая.