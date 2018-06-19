На активистов составили протоколы по статье о нарушении порядка проведения акции

В центре Москвы задержали актеров "Teaтра.doc" Марию Чупринскую и Григория Гандлевского, художницу Алису Сафину и активистку Наталью Савоськину. Они раздавали иностранным гостям столицы РФ листовки в поддержку политзаключенного Олега Сенцова.



Об этом сообщает "Новая газета".



Листовки были на английском, испанском и русском языках. Не все иностранцы понимали, чего от них хотят активисты. Некоторые заявляли, что не хотели бы смешивать политику и спорт. Тем не менее, многие снялись и прочитали листовки в поддержку режиссера.





Акция длилась около часа. Вскоре активистов задержали и доставили в ОВД "Китай-город" .

По информации "ОВД-Инфо", на задержанных составили протоколы по статье о нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Вскоре всех задержанных отпустили.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко. 7 июня он прекратил голодать в связи с состоянием здоровья.