Количество беженцев в мире достигло рекорда, - ООН

Во всем мире в 2017 году насчитывалось в общей сложности 68,5 млн беженцев, половина из которых – дети. Это рекордное количество беженцев в истории.



Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев во вторник, 19 июня.



Отмечается, что глобальные показатели беженцев в пятый раз подряд возросли до рекордного уровня. Их количество за год увеличилось на 3,1 млн. При этом большая часть беженцев – 40 млн – являлись внутренне перемещенными лицами, то есть остались в своих странах.

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Больше всего среди беженцев граждан Сирии, Афганистана, Южного Судана, Мьянмы и Сомали. При этом 85% всех беженцев в мире проживают в странах с низким или средним уровнем доходов на душу населения, в частности, в Уганде, Ливане, Пакистане и других.



Отметим, Италия считает, что Европе необходимо менять миграционную политику. Страна представит свое собственное видение новых правил предоставления убежища и иммиграции до конца года.