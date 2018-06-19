Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Количество беженцев в мире достигло рекорда, - ООН

Количество беженцев в мире достигло рекорда, - ООН

Количество беженцев в мире достигло рекорда, - ООН
Фото: theguardian.com

Больше всего среди беженцев граждан Сирии, Афганистана, Южного Судана, Мьянмы и Сомали

19.06.18 74
000

Во всем мире в 2017 году насчитывалось в общей сложности 68,5 млн беженцев, половина из которых – дети. Это рекордное количество беженцев в истории.

Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев во вторник, 19 июня.

Отмечается, что глобальные показатели беженцев в пятый раз подряд возросли до рекордного уровня. Их количество за год увеличилось на 3,1 млн. При этом большая часть беженцев – 40 млн – являлись внутренне перемещенными лицами, то есть остались в своих странах.

Больше всего среди беженцев граждан Сирии, Афганистана, Южного Судана, Мьянмы и Сомали. При этом 85% всех беженцев в мире проживают в странах с низким или средним уровнем доходов на душу населения, в частности, в Уганде, Ливане, Пакистане и других.

Отметим, Италия считает, что Европе необходимо менять миграционную политику. Страна представит свое собственное видение новых правил предоставления убежища и иммиграции до конца года.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Генсеку ООН передали список украинских политзаключенныхГенсек ООН приветствовал договор о новом названии МакедонииМеркель нужен срочный саммит лидеров стран ЕС
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3111
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57377
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 4585
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 10248
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 20488
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 10053
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 15952
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 17078
  9. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 10207
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7488
  1. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 3461 / 5857
  2. В Минсоцполитики рассказали, почему у украинцев самые низкие зарплаты в Европе 2080 / 2850
  3. В Москве задержали актеров, вышедших на акцию в поддержку Сенцова 1995 / 2236
  4. Решение об обмене Сенцова могут принять уже сегодня, - Эхо Москвы 1643 / 1828
  5. Зять короля Испании будет сидеть в женской тюрьме 1633 / 1827
  6. В Днепре нашли затопленную лодку XVI века 1610 / 1818
  7. Игра в прятки. Государство возьмет свидетелей под защиту 1577 / 1592
  8. Ученые обнаружили на Марсе возможный источник жизни 1525 / 1796
  9. 300 голых велосипедистов проехались по улицам Брюсселя 1345 / 3599
  10. Над Святошинскими озерами в Киеве пронесся смерч 1302 / 1505
  1. Меандры, паромы и мамонты. Чудеса природы и истории — в Мезинском национальном природном парке 36 / 819
  2. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 21 / 5857
  3. Игра в прятки. Государство возьмет свидетелей под защиту 9 / 1592
  4. Минздравие и упокой. Что по-настоящему важно в истории с Линчевским 7 / 280
  5. Зять короля Испании будет сидеть в женской тюрьме 5 / 1827
  6. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 5 / 3111
  7. Александр Меламуд 4 / 1714
  8. Самая главная труба. Победит ли украинская ГТС "Северный поток-2" 4 / 1064
  9. Мифы замедленного действия. Историк Георгий Касьянов о Бандере, русском языке и щелчках истории 4 / 44171
  10. В одесском дельфинарии прямо во время шоу родился дельфиненок 4 / 436
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.