В России хотят упростить процедуру получения гражданства украинцами

Прорабатываются механизмы возвращения "соотечественников" в РФ из всех стран

Министерство внутренних дел России начало процедуру упрощения получения российского гражданства, в первую очередь беженцами с территории Украины.

Об этом сообщил ТАСС замглавы МВД России Игорь Зубов.

"Мы в этом направлении работаем активно. Мы представим свои предложения в ближайшее время", - отметил он.

"Речь идет об украинцах, условия жизни которых не являются нормальными, которые вынуждено покидают свою страну", - сказал Зубов.

"В рамках разрабатываемой концепции миграционной политики мы рассматриваем вопросы создания условий для возвращения соотечественников из всех стран. И такие предложения поступают, в этом направлении мы работаем", - рассказал Зубов.

Напомним, Россия еще год будет жить под санкциями ЕС из-за аннексии Крыма.