Шляпа Наполеона, в которой он проиграл битву при Ватерлоо, продана на аукционе

Шляпа Наполеона, одна из 19 сохранившихся до нашего времени, продана на аукционе De Baecque в Лионе.
Об этом сообщает BBC.
Двууголку, в которой Наполеон проиграл битву при Ватерлоо, продали в 7 раз дороже, чем ожидалось.
Эта военная шляпа Наполеона была найдена в 1815 году на поле боя после завершения битвы при Ватерлоо - последнего крупного сражения полководца.
Предполагают, что у императора всего было 120 одинаковых шляп за всю карьеру.
Представитель аукционного дома De Baecque, проводившего данный лот, подтвердил, что двууголку купили во время торгов в Лионе спустя 203 года со дня битвы. Покупателем стал французский коллекционер исторических раритетов.
Напомним, в Нью-Йорке на аукционе продали картину Малевича за 86 миллионов долларов.