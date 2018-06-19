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Главная » Мир » Фото Ученые обнаружили в янтаре останки лягушки возрастом 99 миллионов лет

Фото Ученые обнаружили в янтаре останки лягушки возрастом 99 миллионов лет

<span class="label red">Фото</span> Ученые обнаружили в янтаре останки лягушки возрастом 99 миллионов лет
Краснобрюхая жерлянка / Фото: animalregister.net

Находка подтверждает, что лягушки жили в тропических лесах одновременно с динозаврами

19.06.18 672
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Палеонтологи обнаружили в янтаре останки лягушки, возраст находки оценивается в 99 миллионов лет. Об этом пишет N+1 со ссылкой на журнал Scientific Reports.

Считается, что эти земноводные появились еще 200 миллионов лет назад, однако о раннем периоде их эволюции почти ничего не известно, поскольку окаменелости, относящиеся к тому периоду почти отсутствуют. Теперь, благодаря обнаруженным в янтаре останкам, ученые определили, что лягушки населяли дождевые леса в меловом периоде, когда на Земле еще жили динозавры..

Новый вид, получивший название Electrorana limoae, был обнаружен на территории Мьянмы командой палеонтологов под руководством Лида Сина из Китайского геологического университета. Возраст находки был определен благодаря датированию циркона, содержавшегося в породах, где был найден янтарь (98,8 ± 0,6 миллиона лет).  Самые древние окаменелости лягушки датируются периодом 199 миллионов лет назад.

Останки лягушки сохранились лишь частично: исследователи смогли идентифицировать только череп с зубами, передние лапы, часть позвоночника и задней лапы. Рядом с амфибией также были обнаружены фрагменты растений и неопознанный жук, которого она, вероятно, пыталась съесть.

Компьютерная томография останков показала, что древние лягушки не сильно отличались от современных. Больше всего они оказались похожи на жерлянок и жаб-повитух. Интересно, что сейчас они встречаются в умеренных широтах Евразии, а не в тропиках, как их древний родственник.

Фото: Lida Xing et al / Scientific Reports, 2018

Напомним, проведенное польскими учеными исследование показало, что примитивная морская рептилия, которая жила около 245 миллионов лет назад, болела туберкулезом. На данный момент это самый старый известный случай заболевания. 

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