Российские деятели культуры обратились к Путину с просьбой помиловать Сенцова

За политзаключенного заступились Владимир Познер, Ксения Собчак, Андрей Звягинцев, Чулпан Хаматова и другие

В России известные деятели культуры, журналисты и общественные деятели обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Такое обращение опубликовано на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

"Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренен и честен в своих убеждениях - его бессрочная голодовка это доказывает. Необходимо проявить милосердие, чтобы спасти человеческую жизнь. Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас", - говорится в заявлении.

В частности, под ним подписались режиссеры Константин Бронзит, Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Юрий Норштейн, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский, Алексей Учитель, Алексей Федорченко, актриса Чулпан Хаматова, журналист Владимир Познер, общественный деятель Ксения Собчак, глава Роскино Екатерина Мцитуридзе.

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что общественный резонанс не может повлиять на решение суда в отношении осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

"Резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации. Для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным", - сказал Песков.

По его словам, "в администрации президента видели сообщения СМИ" об обращении деятелей культуры в адрес главы государства.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко. 7 июня он прекратил голодать в связи с состоянием здоровья.