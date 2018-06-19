Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Российские деятели культуры обратились к Путину с просьбой помиловать Сенцова
Освобождение заложников Кремля

Российские деятели культуры обратились к Путину с просьбой помиловать Сенцова

Российские деятели культуры обратились к Путину с просьбой помиловать Сенцова
Олег Сенцов и Александр Кольченко / Фото: amnesty.org.pl

За политзаключенного  заступились Владимир Познер, Ксения Собчак, Андрей Звягинцев, Чулпан Хаматова и другие

19.06.18 148
000

В России известные деятели культуры, журналисты и общественные деятели обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Такое обращение опубликовано на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

"Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренен и честен в своих убеждениях - его бессрочная голодовка это доказывает. Необходимо проявить милосердие, чтобы спасти человеческую жизнь. Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас", - говорится в заявлении.

В частности, под ним подписались режиссеры Константин Бронзит, Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Юрий Норштейн, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский, Алексей Учитель, Алексей Федорченко, актриса Чулпан Хаматова, журналист Владимир Познер, общественный деятель Ксения Собчак, глава Роскино Екатерина Мцитуридзе.

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что общественный резонанс не может повлиять на решение суда в отношении осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

"Резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации. Для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным", - сказал Песков.

По его словам, "в администрации президента видели сообщения СМИ" об обращении деятелей культуры в адрес главы государства.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко. 7 июня он прекратил голодать в связи с состоянием здоровья.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В России хотят упростить процедуру получения гражданства украинцамиДоговоренность о синхронном посещении Сенцова и Вышинского сорвана, - ДенисоваВ Москве задержали актеров, вышедших на акцию в поддержку Сенцова
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3148
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57395
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 4617
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 10271
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 20539
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 10113
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 16003
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 17118
  9. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 10228
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7513
  1. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 3562 / 5928
  2. В Минсоцполитики рассказали, почему у украинцев самые низкие зарплаты в Европе 2639 / 3033
  3. В Москве задержали актеров, вышедших на акцию в поддержку Сенцова 2064 / 2271
  4. Решение об обмене Сенцова могут принять уже сегодня, - Эхо Москвы 1654 / 1836
  5. Зять короля Испании будет сидеть в женской тюрьме 1648 / 1835
  6. Игра в прятки. Государство возьмет свидетелей под защиту 1621 / 1611
  7. В Днепре нашли затопленную лодку XVI века 1621 / 1825
  8. Ученые обнаружили на Марсе возможный источник жизни 1589 / 1833
  9. В России хотят упростить процедуру получения гражданства украинцами 1485 / 1192
  10. Самая главная труба. Победит ли украинская ГТС "Северный поток-2" 1465 / 1462
  1. Меандры, паромы и мамонты. Чудеса природы и истории — в Мезинском национальном природном парке 36 / 842
  2. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 21 / 5928
  3. Игра в прятки. Государство возьмет свидетелей под защиту 9 / 1611
  4. Самая главная труба. Победит ли украинская ГТС "Северный поток-2" 9 / 1462
  5. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 7 / 3148
  6. Минздравие и упокой. Что по-настоящему важно в истории с Линчевским 7 / 297
  7. Зять короля Испании будет сидеть в женской тюрьме 5 / 1835
  8. Минздрав разработал мобильное приложение для проверки назначенных лекарств 5 / 147
  9. В одесском дельфинарии прямо во время шоу родился дельфиненок 4 / 446
  10. Александр Меламуд 4 / 1717
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.