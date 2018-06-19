Жена отравленного Александра Литвиненко будет судиться с российскими СМИ

Вдова убитого в 2006 году в Лондоне Александра Литвиненко Марина и друг отравленного полонием Александр Гольдфарб собираются подать иски о клевете к российским телеканалам RT и "Первому каналу".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По их мнению, в марте и апреле телеканалы уделяли много времени делу Литвиненко в передачах, посвященных отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, "с очевидной целью доказать, что российская власть не имеет отношения ни к тому, ни к другому отравлению".

"Среди прочего прозвучало ложное утверждение, что Литвиненко был отравлен Александром Гольдфарбом, якобы по заданию ЦРУ", — отмечают истцы.

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Кроме того, в ряде передач прозвучали заявления, что Марина Литвиненко давала ложные показания на слушаниях в лондонском суде.

Истцы хотят, чтобы руководители телеканалов Константин Эрнст и Маргарита Симоньян опровергли клевету, прозвучавшую в эфирах подконтрольных им СМИ.

"Мы не слишком надеемся на опровержение и начали работу над исковым заявлением в Федеральный суд в Манхэттене. Предстоит непростая юридическая борьба. Первая поправка к Конституции США предоставляет СМИ серьезные механизмы защиты от обвинений в клевете", — подчеркивают Литвиненко и Гольдфарб.

Отметим, Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. После его смерти специалисты британского Агентства по охране здоровья утверждали, что обнаружили в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210.

Напомним, британские следователи по делу Литвиненко заявили, что их пытались отравить в России.