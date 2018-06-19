Макрон отчитал подростка, который назвал его "Ману"

Французский президент Эммануэль Макрон "отчитал" подростка, который обратился к 40-летнему главы государства "Ману" - по прозвищу, образованному от имени Макрона, сообщает Deutsche Welle.

Инцидент произошел во время мероприятия, посвященного призыву бывшего президента Шарля де Голля к народному сопротивлению против нацистской немецкой оккупации во время Второй мировой войны.

Когда Макрон обменялся рукопожатием с людьми, парень спел несколько строк из гимна социалистов "Интернационал" и спросил у президента: "Как дела, Ману?", на что президент отрезал: "Нет. Ты не можешь так себя вести. Нет, нет, нет, нет ".

Парень извинился, а президент продолжил: "Ты здесь, на официальной церемонии, и следует обращаться как должное. Ты можешь валять дурака, но сегодня здесь "Марсельеза", "Песня партизан" (песня французского сопротивления - ред.). Называй меня "Господин президент" или "Сэр". Ладно?", - сказал Макрон. На что парень ответил: "Да, сэр".

В адрес президента пошла критика за то, что "иногда он использует грубую лексику и не проявляет сочувствие к бедным".

Напомним, ранее Макрон отказался раскрывать подробности своей беседы с Дональдом Трампом. Вместо этого он ограничился пересказом слов о содержимом сосисок, которые приписывают первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку.