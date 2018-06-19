Парламент Македонии утвердил соглашение по изменению названия республики

В Македонии парламент ратифицировал договоренность с Грецией об изменении названия страны на "Республику Северная Македония", передает "Интерфакс".

Отмечается, что соглашение с Афинами поддержало большинство членов македонского парламента - 69 человек.

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При этом члены оппозиционной Демократической партии македонского национального единства отказались от участия в голосовании.

"Теперь в Македонии должен состояться референдум, на котором граждане смогут проголосовать в поддержку или против соглашения с Афинами. Его проведение запланировано на осень", - говорится в материале.

Напомним, со времен развала Югославии в начале 1990-х годов Македония ведет спор с Грецией о своем названии. В 90-е годы Греция обратилась в ООН с претензией, что название "Македония" является сугубо греческим этнонимом (так называется одна из областей страны). По решению ООН, официально ныне Македония носит название "Бывшая Югославская Республика Македония".

17 июня Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.