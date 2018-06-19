Трамп заявил о росте преступности в Германии

Президент США считает, что в этом виновны мигранты

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Германии выросла преступность с тех пор, как страна начала принимать мигрантов.

Об этом он написал в Twitter.

"Преступность в Германии выросла на 10% (чиновники не хотят сообщать об этих преступлениях) с тех пор, как начался прием мигрантов. В других странах еще хуже. Будь умнее, Америка!" - написал Трамп.

Откуда у американского президента данные, неизвестно. Но ссылаясь на рост преступности, о которой якобы не сообщают официальные инстанции Германии, Трамп предлагает Конгрессу изменить "смешные и устаревшие законы об иммиграции".

"Если у тебя нет границ, то у тебя нет страны... Мы должны арестовывать людей, незаконно въезжающих в нашу страну", - написал президент США.

Напомним, большинство жителей Франции не питают добрых чувств к президенту США Дональду Трампу. Его считают агрессивным и опасным человеком, говорится в результатах опроса, проведенного Le Figaro.