Россия вводит пошлины на ряд американских товаров

Россия вводит пошлины на американские товары в ответ на решение Соединенных Штатов обложить пошлинами зарубежные поставки стали и алюминия.

Об этом сообщает ВВС.

В комментарии главы российского министерства экономического развития Максима Орешкина отмечается, что США отказались компенсировать РФ потери, возникающие из-за американских пошлин, в связи с чем и решено ввести "балансирующие меры".

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В российском ведомстве отметили, что окончательный список американских товаров, которые обложат пошлинами, пока не определен. Его планируют сформировать за несколько дней. При этом пошлинами обложат только те товары, аналоги которых есть на российском рынке.

Напомним, 22 мая Россия уведомила Всемирную торговую организацию, что ответные ограничения в отношении товаров из США оцениваются на сумму до 537,6 млн долларов (25-процентная пошлина на экспорт в США российской стали, объем которого оценивается в 1,512 млрд долларов, и 10-процентная пошлина на экспорт алюминия, который оценивается в 1,646 млрд долларов).