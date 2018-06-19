В Австралии усыпили старейшегего орангутана в мире

В зоопарке в Австралии умер старейший суматранский орангутан из известных в мире. Ей было 62 года, она оставила 54 потомка.

Об этом сообщает ВВС.

Орангутан по имени Пуан была известна как "большая старая леди". Ее усыпили из-за проблем со здоровьем, которые возникли в связи с почтенным возрастом.

Пуан находилась в этом зоопарке с 1968 года и была официально признана Книгой рекодов Гиннеса старейшей представительницей вида в 2016 году.

Отмечается, что отдельные представители вида в дикой природе доживают максимум до 50 лет.

Напомним, в австралийском заповеднике живет кенгуру-качок, которого боятся смотрители.