Трамп обещал позвонить Ким Чен Ыну и не позвонил

Президент США Дональд Трамп не позвонил по телефону лидеру КНДР Ким Чен Ыну в воскресенье, несмотря на свое обещание.
Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Источники телеканала в администрации Белого дома не уточнили, что помешало телефонному разговору между двумя лидерами.
Напомним, 15 июня Трамп во время беседы с журналистами заявил, что в воскресенье он собирается позвонить в КНДР. И добавил, что дал Ким Чен Ыну свой личный телефонный номер на случай, если тот решит позвонить ему.