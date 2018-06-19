Генсек ООН обсудил вопрос миротворцев с Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Во время разговора, в частности, был поднят вопрос развертывания международной миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Глава украинского государства проинформировал собеседника о ситуации по безопасности на Донбассе. Был поднят вопрос относительно более активного привлечения ООН к урегулированию ситуации в регионе, в частности путем развертывания международной миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе", - говорится в сообщении.

Также внимание было уделено освобождению украинских политических заключенных, которые незаконно удерживаются в России.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что миссия миротворцев ООН на Донбассе может начаться в 2018 году.